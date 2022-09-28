Россия после серии взрывов провела передислокацию войск в Крыму. Часть моряков и авиации была выведена на территорию РФ.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, часть персонала Черноморского флота РФ теперь находится в Новороссийске, а авиацию распределили по аэродромам на территории России.

"Мы не исключаем, что отдельные боевые корабли, суда поставки будут перемещены из Севастополя тоже в Новороссийск. Чтобы избежать ударов", - отметил он.

При этом количество группировки не изменилось, россияне продолжают перемещать военную технику, боеприпасы и личный состав по Керченскому мосту. В то же время РФ усилила противовоздушную оборону на полуострове.

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