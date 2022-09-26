На часто задаваемый ему вопрос "Чей Крым?" чемпион мира по боксу Александр Усик в интервью Дмитрию Гордону ответил: "Наш!"

"Он был, его взяли, в наглую, пришли и отжали. Если бы были правильные указания людей, у которых есть яйца, то они не смогли бы забрать Крым так быстро", - объяснил Усик свое видение проблемы.

Раньше боксер уклонялся от ответа на этот вопрос и называл его "собачьим".

Усик после аннексии и до недавнего времени по долгу жил в Крыму, откуда он сам родом.

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