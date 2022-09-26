Как и ожидалось, в Италии на парламентских выборах триумфально победила правая коалиция, набрав около 44% голосов.

Премьер-министром впервые должна стать женщина - лидер крупнейшей партии (около 26%) "Братья Италии", 45-летняя Джорджа Мелони. Само правительство, как отмечают наблюдатели, будет наиболее правым со времен Второй Мировой войны (то есть со времен диктатора Муссолини, который ровно сто лет назад, в октябре 1922-го, устроил переворот и правил более 20 лет).

Вместе с Мелони Кабмин будут формировать давние "друзья Путина" - бывший премьер, 85-летний Берлускони и экс-глава МВД Сальвини.

Левоцентристская коалиция во главе с Демократической партией набрала около 26% голосов и уходит в оппозицию.

Узнали, как приход к власти "Братьев", отразится на Италии, Европе и Украине.

Родом из рабочей семьи

Будущий премьер Италии в соцсетях поблагодарила избирателей и пообещала "возродить Италию".

Ее популярность в стране зашкаливает, в том числе из-за ее близости к народу. Новое лицо Италии родом из рабочей семьи, росла без отца на окраине Рима. Высшего образования у нее нет, а лишь среднее специальное в области лингвистики, зато она с ранних лет занялась политикой. У Мелони есть 6-летняя дочь Джиневра от бойфренда - телеведущего Андреа Джамбруно.

"Резкий рост рейтинга ее политсилы произошел за последние четыре года - на прошлых выборах, в 2018 году, "Братья Италии" набрали всего около 4%. Многие видят в Мелони новую кровь и надеются, что она сможет вытянуть экономику, рушащуюся на фоне энергетического кризиса, роста безработицы и гигантского госдолга. Ее хвалят за харизму и последовательность. "Братья" не состояли прежде в коалициях, и люди не успели в них разочароваться. А от идеологии фашистов Мелони открещивается, хотя ее партия считается преемником послевоенного неофашистского Итальянского социального движения с трехцветным пламенем-символом, отсылкой к горящему на могиле Муссолини огню.

"В последние годы правительства в Италии часто меняли друг друга. Но у Мелони есть преимущества - кроме того что она молодой, подающий надежды политик, она объединила близкие по духу правые политсилы, а прошлые коалиции были разношерстными", - говорит "Стране" итальянский журналист Фабио Морра.

Мелони, как и другие крайне правые политики в Европе, выступает против нелегальной иммиграции и признания гей-браков и продвигает "итальянские скрепы" под девизом "Бог, Отечество, Семья".

В этом ключе Мелони высказалась с критикой господствующей в западном мире идеологии.

"Почему семья для них – враг? Чем она их пугает? Есть простой ответ на все эти вопросы. Потому что это то, что составляет нашу суть. Потому что это наша идентичность. Потому что все, что составляет нашу суть, сейчас объявляют врагом те, кто хочет нас ее лишить и просто превратить в идеальных рабов-потребителей. Вот почему они бьют по нашей национальной, религиозной, гендерной, семейной идентичности.

Мне нельзя называть себя итальянкой, христианкой, женщиной, матерью. Я должна быть гражданка икс, гендер икс, родитель №1, родитель №2. Потому что, если меня превратили в номерок, отняли идентичность и лишили корней, тогда я буду идеальной рабыней, отданной на милость финансовым спекулянтам. Идеальным потребителем.

Вот почему мы вызываем у них такой страх. Вот почему это событие их так пугает. Потому что мы не хотим стать номерками, а готовы защищать ценность каждого человека. Каждого! Потому что у каждого из нас есть уникальный генетический код, который неповторим. И нравится это кому-то или нет, но это свято. И мы будем это защищать. Мы постоим за Бога, за Родину и за семью. За все то, что их так раздражает. Мы сделаем это, чтобы защитить нашу свободу", - заявляла она.

Что касается экономики, то она обещает снизить налоги и поддержать деньгами население и бизнес, а еще выступает с идеями увеличить пособия для семей с детьми и обеспечить бесплатные места в детских садах, чтобы поднять уровень рождаемости.

"Кремль обрадуется"

"Братья" долгое время считались одними из самых лояльных к Кремлю в Италии, но сейчас публично выступают за поддержку Украины. Кстати, одной из причин раскола предыдущего правительства стали разногласия по войне в Украине (бывший премьер Драги поддерживал санкции против России и помощь Украине, а часть коалиции была с этим не согласна).

Сальвини и Берлускони давно считаются русофилами.

"С Владимиром Путиным их связывали и близкая дружба, и открытое обожание. Однако оба публично открестились от российского руководителя, как только он начал вторжение. Берлускони, правда, чуть не вляпался за три дня до выборов. Он сказал, что его старого русского друга на войну толкнуло окружение и российское общество, а сам Путин якобы хотел лишь поменять власть в Украине на "приличных людей", а потом быстро отвести войска. Поднялся такой шум, что Берлускони кинулся объясняться, мол, меня не так поняли. И выпустил заявление: "Агрессия против Украины необоснованна и неприемлема. Позиция моей партии ясна. Мы всегда будем на стороне ЕС и НАТО", - пишет BBC.

Сальвини никогда не был личным другом Путина, но слыл его фанатом и носил футболку с его портретом и надписью "Армия России", а его партия "Лига" пять лет назад подписала договор о сотрудничестве с "Единой Россией". После начала войны в Украине политик поменял риторику, во всяком случае публично.

"Мое мнение о Путине изменилось из-за войны. Потому что, когда человек начинает бомбить, посылает танки, вторгается в чужую страну, это уже совсем другое дело", - сказал Сальвини в интервью Bloomberg за неделю до выборов.

Альдо Феррари, руководитель программы по изучению России, Кавказа и Центральной Азии в Институте международных политических исследований в Милане, напоминает, что у Италии - десятилетия тесных отношений с Москвой, пророссийские настроения в обществе есть, в том числе - среди итальянских правых.

"Но нет доказательств финансовой поддержки со стороны России, в которой обвиняли некоторые. Хотя в итальянском обществе сильны пророссийские настроения, в том числе из-за негативного влияния санкций на экономику, все партии поддерживают Украину", - сказал Феррари в интервью Deutsche Welle.

"Но все же приход к власти партий Берлускони и Сальвини может порадовать Кремль", - считает директор Института международных отношений в Риме Натали Точчи.

"Броуновское движение" в ЕС

Тем временем правому триумвирату досталась страна в страшном кризисе, госдолг Италии уже достиг уровней, невиданных за последние сто лет, со времен окончания Первой мировой. Перед прошлыми выборами 2018 года он составлял около 130% годового объема экономики, а сейчас достигает 150% ВВП.

При этом ЕС выделил Италии больше всего на постковидное восстановление под обязательство реформ 200 млрд евро, и почти половина этих денег должна пойти на подъем экономики и социальной сферы южных регионов. "Впрочем, Мелони и Сальвини хотят пересмотреть условия выделения помощи ЕС, что может привести к витку разногласий с Брюсселем. А поскольку новая власть - евроскептики, не исключают, что может дойти до попыток выхода из еврозоны и вообще из Евросоюза", - говорит Морра.

Впрочем, Раффаэле Фитто, сопредседатель группы ECR-FDI в Европейском парламенте, считает, что Рим не станет обострять конфликт с Брюсселем.

"В лагере консерваторов позиция Джорджи Мелони была скорее "еврокритической", чем, как считали многие, "евроскептической". Мы никогда не были против Европы, но признаем, что в некоторых случаях Европа допускала ошибки. Мелони стояла на предельно чётких позициях всегда. Она хочет, оставаясь в рамках европейских институтов, изменить несколько пунктов, чтобы лучше защищать - там, где необходимо, и так, как это делают другие - интересы страны", - сказал Фитто "Евроньюс".

Другие не исключают осложнения с ЕС, что может быть на руку Кремлю.

"Станет ли Италия ближе к Венгрии премьера Виктора Орбана, который недавно призвал отменить санкции против РФ? "Братья Италии" - сторонники атлантического сотрудничества и евроскептики, но Италия как страна не может позволить себе оказаться в одиночестве в ЕС, как это происходит с Венгрией.

Поэтому, став премьером, Мелони будет заинтересована в том, чтобы иметь друзей помимо Орбана", - сказала Точчи в интервью Deutsche Welle.

Есть мнение, что триумф итальянских крайне правых может подкосить ЕС.

"Приход правых в Италии уже вызвал одобрение в Венгрии, Польше, Швеции. И это еще один элемент большой правой волны в Европе, что будет усиливать кризис внутри Евросоюза, особенно в вопросах финансирования идеологии.

Либеральная риторика Брюсселя, особенно в отношении мигрантов, ЛГБТ, будет жестко отбрасываться. А правый популизм будет набирать обороты и приводить к новым политическим кризисам, проблемам управления в Европе и дальнейшему ослаблению ЕС", - сказал "Стране" политолог Руслан Бортник.

Сама по себе победа правых партий в Италии вряд ли изменит расстановку сил в Европе, но свидетельствует о сломе в европейских элитах, говорит политолог Константин Бондаренко.

"Тем более что Мелони неоднократно высказывалась с критикой в адрес Путина и поддержала Украину. Вряд ли приходится в ближайшее время говорить о коренном переломе в сознании европейцев и об их ментальном развороте на восток. Но выборы в Италии говорят о важной тенденции: кризисе "традиционных" партий и усилении несистемных партийных проектов. Практически во всех странах Европы мы видим кризис "партийных двоек", которые последние лет 70 доминировали в Европе: традиционно власть делили и меняли друг друга правоцентристы и левоцентристы.

Начиная с итальянских выборов, политическая жизнь в Европе может превратиться в броуновское движение популистских проектов. И главным вызовом для Европы станут майские выборы 2024 года, когда пройдут выборы в Европарламент. Понимая проблемы и риски, стоящие перед Европой в экономическом, демографическом, социальном ключе, можно прогнозировать и политические последствия", - сказал нам Бондаренко.

Политолог Руслан Бортник полагает, что приход к власти правой коалиции в Италии косвенно отразится на Украине.

"Скорее всего, они будут придерживаться антироссийского курса, выступать за усиление НАТО и голосовать за продолжение санкций. Но есть одно большое "но": во-первых, правительство Мелони, особенно вместе с Берлускони, будет склонно к заключению соглашений с Россией на фоне высокой энергетической и политической зависимости Рима от Москвы. Особенно учитывая, что местное общественное мнение выступает против втягивания Италии в войну в Украине и даже против поставок оружия. Кроме того, вероятно, что с возвращением во власть Берлускони отношения между Москвой и Римом станут лучше, хоть и не произойдёт резкого изменения курса. В данной ситуации Украине не стоит надеяться на получение от Италии дополнительной помощи, тем более военной. Правые направят все ресурсы на решение внутренних проблем. И увеличится вероятность "сговоров" с Россией, не ради Москвы, а ради решения все тех же внутренних проблем. Италия может начать себя вести как Турция, которая балансирует между Москвой и Киевом, только внутри Европы", - сказал "Стране" Бортник.