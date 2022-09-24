В это воскресенье в Италии пройдут парламентские выборы, которые могут повернуть курс страны резко вправо и привести к власти дружелюбно настроенные к России силы, в чем уже видят проблемы для Украины и прочат ослабление Евросоюза.

Популярность правых сил резко выросла на фоне роста цен и энергетического кризиса в Европе, вызванного последствиями антироссийских санкций. Две недели назад радикальные правые одержали победу на выборах в законодательные органы Швеции.

Италии прочат аналогичный сценарий.

Разбирались, какая ситуация накануне выборов в третьей по величине экономике ЕС, у кого наибольшие шансы прийти к власти и чего ждать миру и Украине.

В Италии может появиться первая женщина-премьер

Фаворитом грядущих выборов социологи считают ультраправую партию "Братья Италии", которая имеет шансы на формирование правительства при условии коалиции с другими правыми силами. Помимо "Братьев" в союз входит "Лига" бывшего главы МВД Маттео Сальвини и "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони.

По результатам последних социсследований, правую коалицию может поддержать половина избирателей, что позволит претендовать на абсолютное большинство мест в Палате депутатов и Сенате.

Лидер "Братьев", 45-летняя Джорджа Мелони, экс-министр спорта в одном из правительств Берлускони, претендует стать первой женщиной-премьером в Италии. Рейтинги ее политсилы – на уровне 23%.

Мелони критикует "ЛГБТ-лобби", выступает против мигрантов, бюрократии ЕС и считается евроскептиком.

К слову, внучка Бенито Муссолини (итальянский диктатор времен Второй Мировой войны, глава фашистской партии) Ракель, которая год назад победила на муниципальных выборах в Риме, выдвигалась именно от "братьев".

Главный оппонент правой коалиции - Демократическая партия во главе с Энрико Летта, бывшим главой правительства 2013 года, который окрестил Мелони "тормозом европейской интеграции".

"Правые центристы полностью изменились, теперь это антиевропейские правые, те же самые правые, что во Франции находятся в союзе с Марин Ле Пен", - говорит Летта.

Также Летта обвинял оппонентов в якобы финансировании их политической деятельности Кремлем. В интервью Corriera della Serra лидер "Лиги" Сальвини отверг обвинения в российском финансировании.

Сама Мелони в прошлом комплиментарно высказывалась о Путине. В марте 2018 года она поздравляла его с победой на президентских выборах, называя это выражением "однозначной воли народа", а также превозносила президента РФ как защитника "европейских ценностей" и "христианского самосознания".

Но после начала войны Мелони поддержала Украину, а ее фракция в парламенте голосует за военные поставки Киеву.

И теперь Мелони заявляет о неизменности этой позиции в случае своего прихода к власти.

"Италия продолжит отправлять оружие в Украину и поддержит Киев в его противостоянии с Россией. Мы всегда защищали и поддерживали дело Украины не только потому, что мы верим в это дело, но и потому, что Италия не может рисковать быть слабым звеном в западном альянсе", - заявила Мелони телерадиокомпании RAI.

При этом, пишет BBC, опросы показывают, что большинство итальянцев - против того, чтобы их правительство поставляло оружие в Украину.

Собеседница BBC Алессандра Рикетти, принимавшая участие в пацифистских демонстрациях в Триесте, считает лицемерием отказываться от российского газа из-за действий России на Украине, при этом получая его из Катара и Алжира, стран "с грязной репутацией в области прав человека".

"При этом мы ничего не говорим о том, как эта война ставит на колени большинство европейцев", - добавляет она.

Чего ждать Украине

Несмотря на заявления лидера "братьев" о поддержке Украины, ситуация может быть не столь простой, так как к власти политсила Мелони может прийти только в коалиции с другими правыми партиями, которые традиционно поддерживали Путина. И хотя с началом войны в Украине они изменили свою риторику, но и сейчас выступают за более умеренную позицию в конфликте, за ограничение на поставки оружия и за более активное побуждение сторон к заключению компромиссного мира.

"Партнеры Мелони по коалиции придерживаются другого мнения: Берлускони - давний русофил, а Сальвини осуждал военные действия, но критиковал европейские санкции в отношении России, заявляя, что они в большей степени ставят под удар жителей Европы", - пишет RFI.

"Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони - давние русофилы и имеют тесные личные связи с Путиным", - отмечает BBC.

Собственно, разногласия экс-премьера Драги с "Лигой" по Украине, по словам экспертов, и стали одной из причин его отставки.

"Несмотря на то что в Италии всегда были сильны пророссийские настроения и критика НАТО, даже бывшие главные сторонники Путина вроде Сальвини критикуют Кремль за войну в Украине. Это стратегический вопрос. При этом часть общества полагает, что война в Украине - не их война, и больше озабочены всеобщим подорожанием, причиной которого считают антироссийские санкции. По соцопросам, 52% итальянцев выражают желание прекратить войну даже ценой уступок России украинских территорий. И это больше, чем в других странах Европы. Также Италия католическая страна, и многие согласны с высказыванием папы римского о том, что к вторжению в Украину привел "лай НАТО на двери России". С приходом к власти правых военная поддержка Украины может ослабнуть, часть политиков, которые могут занять кресла в будущем правительстве, выступают за скорейшее примирение России и Украины. Для Италии, которая погрязла в долгах, да еще на фоне общеевропейской инфляции и роста цен, приход к власти правых может означать усиление кризиса, что в итоге грозит ослаблением ЕС и евровалюты", - говорит "Стране" итальянский журналист Фабио Морра.

Смена власти в Италии, говорят эксперты, может усилить позицию "голубей" на Западе, которые считают, что Украину нужно побудить к мирным переговорам с Россией.



"После выборов позиция Италии по войне может измениться, что станет серьезным ударом по поддержке Украины со стороны единого Запада. Учитывая жестокий характер конфликта, следующее итальянское правительство не сможет, конечно, полностью встать на сторону России. Но наверняка потребует, чтобы Украина провела переговоры с Россией о прекращении конфликта, даже если Киеву при этом придется пойти на территориальные уступки. Сальвини уже объявлял о намерениях отправить в Москву "миссию мира". И, скорее всего, он возобновит свои мирные инициативы, если придет в правительство. Также вряд ли новые власти поддержат новые санкции против России, особенно в отношении нефти и газа. Также под вопросом военная помощь Украине - правые настаивают, что поставки оружия Киеву усугубляют ненужное кровопролитие", - сказал "Стране" Джейсон Дэвидсон, эксперт Центра взаимодействия в Вашингтоне.