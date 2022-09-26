В Сенат Италии по итогам парламентских выборов избрался и 85-летний Сильвио Берлускони, который четырежды был премьером и является одним из богатейших людей страны.

Об этом свидетельствуют данные итальянского МВД.

Берлускони набрал большинство голосов в одномандатном избирательном округе в Монце.

Ранее сообщалось, что на выборах в Италии с большим перевесом побеждают правоцентристы.

Их коалиция по состоянию на утро набирает уже более 44% голосов. Туда входят партии "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия" экс-премьера Берлускони и "Мы, умеренные".

Ведущей политической силой должна стать крайне правая партия "Братья Италии" (более 26%).

А лидером страны таким образом станет глава "Братьев Италии" Джорджа Мелони - первая женщина-премьер в итальянской истории.

"Страна" детально разбиралась, кто идет к власти в Италии и чего ждать Украине. Популярность правых сил резко выросла на фоне роста цен и энергетического кризиса в Европе, вызванного последствиями антироссийских санкций. Две недели назад радикальные правые одержали победу на выборах в законодательные органы Швеции.