Широкая поддержка в Конгрессе помощи Украине начинает давать трещины, так как многие республиканцы в Палате представителей задаются вопросом, не лучше ли потратить деньги на борьбу с Китаем и решение экономических проблем, стоящих перед США.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Обеспокоенность по поводу потенциального смещения акцентов в вопросе украинской помощи возникает по мере того, как Украина продолжает продвигаться на восток, при этом ее силы захватили около 3500 квадратных миль территории на северо-востоке Харьковской области в рамках внезапного наступления в начале этого месяца. Считается, что именно военная помощь США, в том числе реактивные установки большой дальности HIMARS, помогла Украине отбросить российские войска.

Несмотря на все это, число скептиков по поводу помощи Украине в Конгрессе возрастает, и в преддверии ноябрьских выборов они особенно активизируются, обращая внимание на то, что в помощь Украине уже направлены колоссальные средства - многие миллиарды долларов. В то же время, есть серьёзные экономические проблемы, с которыми должна сейчас справляться Америка - в первую очередь, серьезнейшая инфляция. В борьбе с ней потраченные на Украину миллиарды могли бы очень пригодиться, рассуждают скептики.

В январе республиканцы наверняка будут составлять заметное большинство в Конгрессе, и вопрос помощи Украине может выглядеть уже совершенно иначе, предполагает The Wall Street Journal.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что Америка продолжит поддерживать Украину.

А Минюст США даже может передать Украине замороженные российские активы в ответ на "референдумы".