Американские конгрессмены готовят двухпартийное обращение к президенту Джо Байдену с призывом добиваться исключения России из Совета Безопасности ООН.

Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказал конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик.

"Это будет двухпартийное обращение сопредседателей группы поддержки Украины в Конгрессе - навсегда исключить Россию из Совета Безопасности и вообще из ООН. Это позор для этой организации. Страна, чье войско и правительство активно осуществляют худшую форму геноцида, в этот самый момент пока мы разговариваем, имеет членство в Совете Безопасности ООН", - заявил Фицпатрик.

Конгрессмен-демократ Майк Квигли поддержал данную инициативу.

"Конечно! Путин играет в опасную игру с атомными электростанциями в Украине. Как сказал президент Зеленский, последствия могут быть в шесть раз больше Чернобыля. Если недостаточно того, что президент Путин так угрожает и играет в эту ужасную, опасную игру. Если этого недостаточно, то я не знаю, что еще нужно", - сказал он.

Напомним, что сам Байден ранее лишь предложил увеличить число постоянных и непостоянных членов Совета безопасности ООН.

А вот глава Евросовета Шарль Мишель призвал исключить Россию из Совета Безопасности ООН.

Китай уже выступил против лишения России ее "важной роли в ООН".