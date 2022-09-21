Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на Генассамблее ООН, призвал предоставить ФРГ место постоянного члена Совбеза ООН и в целом реформировать этот орган, расширив влияние стран Азии, Африки и Южной Америки, чтобы "адаптировать правила и институты к реалиям этого века".

Шольц предлагает сначала предоставить Германии место одного из меняющихся членов в 2027 и 2028 годах, а затем уже и кресло постоянного члена.

Согласно Уставу ООН, в состав Совета Безопасности ООН входят пять постоянных членов, которые могут использовать право вето: Франция, США, Россия, Китай и Великобритания.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон также призвал к реформе Совета Безопасности ООН, выступая на Генеральной ассамблее организации. Макрон предлагает включить в Совбез новых постоянных членов и "ограничить право вето в отношении массовых преступлений".

При этом Белый дом уже заявил, что президент США Джо Байден не станет предлагать исключение России из Совета Безопасности ООН.

"Я ожидаю, что президент в Нью-Йорке субстантивно выскажется на тему реформы Совета Безопасности ООН публично или в частном порядке – в беседах с генеральным секретарем и другими", - сказал помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.