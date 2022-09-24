Турция выступает за отмену права "вето" в системе Совета безопасности ООН.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Anadoly Agency.

Министр подчеркнул, что большинство стран-членов ООН согласны с идеей реформирования всемирной организации.

По словам Чавушоглу, призыв президента Реджепа Тайипа Эрдогана к реформированию ООН поддерживает все больше мировых лидеров, и это доказала текущая сессия Генассамблеи ООН.

"Все больше политиков заявляют, что мир — более пяти постоянных членов СБ ООН. Главное в этом вопросе — обеспечить максимальный охват и справедливость", — подчеркнул Чавушоглу.

Он сказал, что заменой праву "вето" может стать принятие решений "большинством голосов".

Напомним, ранее мы писали, что Евросоюз может отменить право вето при голосовании по санкциям против России. Решение об отмене права вето при принятии решений Евросоюза по санкциям может быть только единогласным.

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