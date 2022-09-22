МИД РФ назвал похвальным предложение президента США Джо Байдена расширить состав Совета Безопасности ООН. Об этом заявил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

"Мы сами давно выступаем за расширение Совбеза в обеих категориях (постоянных и непостоянных членов Совбеза ООН - Ред.). Похвально, что наконец американский президент заявил о том, о чем РФ говорит давно, в пользу чего она высказывается", - сказал дипломат.

По словам Рябкова, достойные кандидаты на статус постоянного члена Совбеза ООН есть.

Сейчас в состав Совбеза ООН входят 15 государств: пять постоянных (Россия, Китай, Великобритания, США и Франция) и десять непостоянных. Непостоянные члены СБ избираются Генассамблеей ООН на двухлетний срок.

Американский президент заявил с трибуны Объединенных наций, что США выступают за расширение числа как постоянных, так и непостоянных членов Совбеза.

Также в Белом доме говорили, что Байден не намерен выступать с инициативой исключения России из Совета Безопасности ООН.