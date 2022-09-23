Государственный секретарь США Энтони Блинкен предостерег Китай, который он обвинял в серьезной эскалации вокруг Тайваня, от любой поддержки вторжения России.

Об этом сообщает телеканал Sky со ссылкой на Госдепартамент США.

Сообщается, что госсекретарь Энтони Блинкен сказал в телефонном разговоре с главой МИД КНР Ван И, что Китай или любая другая страна, которая материально поддерживает вторжение России в Украину или помогает уклоняться от санкций, "будет иметь последствия".

Он также сказал, что США и Китай обязаны противодействовать последствиям войны и сдерживать дальнейшие провокационные действия.

Ранее "Страна" сообщала, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что война в Украине закончится дипломатическим путём.

По словам Блинкена, нужно отстаивать суверенитет и независимость Украины, "которые важны как для самих украинцев, так и для всего мира".

Ранее Блинкен заявил, что США продолжат поддерживать Украину, поскольку она защищает себя, укрепляя свои позиции для достижения дипломатического решения за столом переговоров.

"Мы продолжим находиться вместе с Украиной и ее людьми. Вместе мы предоставили Украине последовательную и значительную помощь для обороны, и мы продолжим поддержку украинских граждан так долго, как это потребуется", – сказал Блинкен.