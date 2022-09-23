Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала возможные результаты парламентских выборов в Италии, которые состоятся в воскресенье.

Об этом она сообщила в своем видеообращении.

"Мы увидим результаты голосования в Италии. Если все пойдет в трудном направлении, у нас есть инструменты, как в случае с Польшей и Венгрией", – сказала она.

Явным фаворитом выборов в Италии является правая партия "Братья Италии" Джорджи Мелони. У Мелони нет четкой позиции по войне в Украине, но она является открытым противником ЛГБТ, пропагандируя традиционные ценности.

Напомним, ранее мы писали, что в Италии после отставки правительства Марио Драги и назначенных на сентябрь досрочных выборов прочат победу правым партиям, которые в прошлом были настроены дружелюбно к России, в чем многие уже видят зраду для Украины и ослабление Евросоюза.

Мы также писали, что президент Италии Серджо Маттарелла подписал указ о роспуске парламента.

Также мы рассказывали, что президент Италии Серджо Маттарелла, после отставки премьер-министра Марио Драги распустивший парламент, подписал указ о проведении досрочных выборов в парламент страны 25 сентября.