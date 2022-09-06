Пелоси хочет уехать послом США в Италию после поражения демократов на промежуточных выборах
Вызвавшая переполох мирового масштаба своим августовским визитом на Тайвань спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси хочет, чтобы президент Джо Байден назначил ее следующим послом США в Италии, если Республиканская партия получит большинство в нижней палате парламента на промежуточных выборах в ноябре 2022 года.
Об этом сообщает телеканал Fox News.
Как пишет телеканал со слов своих источников, 82-летний политик рассматривает разные сценарии развития карьеры в случае весьма вероятной победы республиканцев осенью. Они утверждают, что Байден осознанно с момента прихода к власти так и не назначил посла в Италии, придерживая это место для Пелоси. Официально офис спикера палаты представителей не стал комментировать появившуюся информацию.
Также неизвестно, как новый состав Сената отнесется к возможному выдвижению Пелоси на пост посла, однако на текущей неделе источники издания высказывались о таком назначении неоднозначно.
Между тем Китай объявил о введении санкций против Нэнси Пелоси и ее ближайших родственников из-за ее визита на Тайвань.
Также "Страна" рассказывала, что супруг Пелоси Пол признал себя виновным в вождении в нетрезвом виде, повлекшем в мае столкновение двух автомобилей. Его приговорили к трем годам условно.