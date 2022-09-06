Вызвавшая переполох мирового масштаба своим августовским визитом на Тайвань спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси хочет, чтобы президент Джо Байден назначил ее следующим послом США в Италии, если Республиканская партия получит большинство в нижней палате парламента на промежуточных выборах в ноябре 2022 года.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

Как пишет телеканал со слов своих источников, 82-летний политик рассматривает разные сценарии развития карьеры в случае весьма вероятной победы республиканцев осенью. Они утверждают, что Байден осознанно с момента прихода к власти так и не назначил посла в Италии, придерживая это место для Пелоси. Официально офис спикера палаты представителей не стал комментировать появившуюся информацию.

Также неизвестно, как новый состав Сената отнесется к возможному выдвижению Пелоси на пост посла, однако на текущей неделе источники издания высказывались о таком назначении неоднозначно.

Между тем Китай объявил о введении санкций против Нэнси Пелоси и ее ближайших родственников из-за ее визита на Тайвань.

Также "Страна" рассказывала, что супруг Пелоси Пол признал себя виновным в вождении в нетрезвом виде, повлекшем в мае столкновение двух автомобилей. Его приговорили к трем годам условно.