На парламентских выборах в Италии лидируют правоцентристы

На выборах в Италии с большим перевесом побеждают правоцентристы. Их коалиция набирает уже более 44% голосов.

Об этом пишут итальянские СМИ со ссылкой на результаты выборов.

Туда входят партии "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия" экс-премьера Берлускони и "Мы, умеренные".

Ведущей политической силой должна стать крайне правая партия "Братья Италии" (более 26%).

А лидером страны таким образом станет глава "Братьев Италии" Джорджа Мелони - первая женщина-премьер в итальянской истории.

Напомним, в воскресенье в Италии прошли парламентские выборы. Как писала "Страна" их результаты могут повернуть курс страны резко вправо и привести к власти дружелюбно настроенные к России силы, в чем уже видят проблемы для Украины и прочат ослабление Евросоюза.

Лидер "Братьев", 45-летняя Джорджа Мелони, экс-министр спорта в одном из правительств Берлускони, которая претендует стать первой женщиной-премьером в Италии, критикует "ЛГБТ-лобби", выступает против мигрантов, бюрократии ЕС и считается евроскептиком.

Детальнее в том, кто идёт к власти в Италии, мы разбирались в отдельном материале.

Также приводили слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о возможных результатах парламентских выборов в Италии.