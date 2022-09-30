На фоне все более настойчивых разговоров о возможности применения Россией ядерного оружия, в Украине начался дефицит йодида калия - препарата, который врачи рекомендуют принимать в случае ядерного удара.

Напомним, что тема угрозы ядерного удара активизировалась после проведения так называемых "референдумов" на захваченных украинских территориях, а особенно - после решения Путина об их аннексии и заявлений, что будут использованы "все средства" для "защиты новых территорий".

"В случае угрозы территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф", — сказал Путин.

На фоне всех этих угроз резко вырос спрос на калий йодид.

"Простояла час в очереди за калий йодом. В Киеве ажиотаж, его сложно найти в аптеках. Нашла только в фирменной аптеке завода “Дарница” на Лесном массиве. Очередь огромная", - рассказала "Стране" киевлянка Елена.

По ее наблюдениям, жители столицы покупают калий йодид про запас и в намного больших объемах, чем рекомендуется принимать в случае ядерного удара.

“Перед мной человек взял 100 блистеров. Притом, что этот препарат нужно принимать одноразово, и блистер рассчитан на 10 человек”, - отметила Елена.

Ажиотажный спрос на калий йодид уже привел к подорожанию препарата и к его перепродажам через объявления. Так, к примеру, на сайте аптеки один блистер (10 таблеток) фармзавода “Дарница” продают по 300 грн. Хотя обычно он стоит в два раза дешевле - 150 грн.

В других аптеках цены на препараты с йодом тоже растут, хоть и не так стремительно. Цены на них сейчас в диапазоне от 170 до 216 грн. Однако на сайтах аптек при онлайн-заказах предупреждают, что необходимо проверять наличие препарата в аптеке - йод раскупают очень быстро, и уже далеко не во всех аптеках он есть.

На фоне ажиотажного спроса на калий йодид “Страна” решила разобраться, насколько эффективны эти препараты при радиации и как их правильно принимать.

Что такое йодид калия?

Калия йодид представляет собой неорганическое вещество, содержащее йод – источник образования гормона щитовидной железы тирозина. Выпускается йодид калий в таблетках и применяется в том числе для химической защиты щитовидной железы от радиоактивного излучения.

Принцип действия йода для защиты от радиации достаточно прост.

“При ядерном взрыве выбрасывается множество вредных веществ, в том числе - радиоактивный йод. У некоторых людей, как правило, у молодых и детей, он может накапливаться в щитовидной железе. Он может сам удалиться, а может нет - и тогда нормальный йод в щитовидку уже “зайти” не сможет. Если же в ближайшие часы после ядерного удара принять калий йодид, то тогда он вместо радиоактивного йода попадет в щитовидку, и “вредный” йод уже туда не зайдет”, - объясняет “Стране” врач-инфекционист Светлана Федорова.

Однако калий йодид - далеко не панацея для защиты от радиации. Так как йод - лишь одно из тысяч радиоактивных веществ, которые попадут в атмосферу в случае ядерного удара. То есть, йод при радиации защитит только щитовидную железу - и только от радиоактивного йода. Но и это - лучше, чем ничего. Ведь если радиоактивный йод не выведется из щитовидки, то в будущем он может гипотетически привести к раку щитовидной железы.

Как принимать калий йодид?

Чтобы нейтрализовать негативное влияние радиоактивного йода на организм, калий йодид нужно принять не позднее, чем через 10 часов после взрыва максимум. Позже - это уже не имеет смысла.

Принимать йодид калия нужно однократно, и делать это можно только тогда, когда власти заявят о такой необходимости. Заранее, “для профилактики” от радиации, принимать йод нельзя - так как его переизбыток тоже может быть вреден для организма. От переизбытка йода может повыситься температура и давление, начнутся головные боли, тиреотоксикоз, а также увеличиться риски рака щитовидной железы. Поэтому с приемом калия йодида важно не переборщить.

Дозы йодида калия отличаются в зависимости от возраста человека:

дети до 1 месяца (младенцы и дети, которые находятся на грудном вскармливании) – 16 мг,

дети от 1 месяца до 3 лет – 32 мг,

дети от 3 до 12 лет – 62,5 мг,

подростки от 13 до 18 лет, взрослые до 40 лет, беременные и кормящие матери – 125 мг.

Йодид калия Минздрав рекомендует используют за 6 и менее часов до поступления радиоактивного облака. Также прием препарата будет эффективен одновременно с поступлением "облака" и через 6 часов после нее. Употреблять препарат через 24 часа МОЗ не рекомендует.

Министерство здравоохранения Украины опубликовало памятку йодной профилактики при радиационной аварии

Однако калий йодид показан далеко не всем. В частности, людям в возрасте 40+ калий йодид принимать не нужно. Как и тем, кто имеет проблемы со щитовидкой.

“Тем, кто принимал L-тироксин, имел проблемы со щитовидкой (гипо-, гипертериоз и т.д.) - калий йодид противопоказан. При этом многие люди не проверяют свою щитовидную железу, и болезни могут быть не выявлены. Поэтому говорить о том, что калий йодид нужен абсолютно всему населению Украины - не то что неправильно, а даже опасно”, - отмечает Светлана Федорова.

При этом врач считает, что не обязательно принимать калий йодид именно в виде таблеток.

“Калий йодид - это по сути соль, в которую примешан йод. Обычная йодированная соль, которой полно в магазинах, и которую используют для приготовления еды на кухне - это тот же калий йодид. Йодомарин и все остальные витамины, где есть йод - это тоже калия йодид. Даже обычный спиртовой раствор йода, разведенный в воде или в молоке, тоже подходит”, - говорит Светлана Федорова.