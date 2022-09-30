Генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил на вопрос на брифинге, не думает ли он, что чем больше успехов у Украины на поле боя и чем более эффективна поддержка Запада, то тем больше риск того, что президент РФ Владимир Путин пойдет на резкую эскалацию.

Об этом генсек НАТО сказал на брифинге в пятницу, 30 сентября.

Столтенберг заявил, что Альянс будет продолжать поддерживать Украину, потому что последствия победы России "будут катастрофичны".

По поводу ядерной эскалации он добавил, что России по этому вопросу уже сделаны предупреждения о "самых серьёзных последствиях".

Ранее "Страна" сообщала, что генсек НАТО осудил аннексию украинских территорий Россией, но исключил участие Альянса в конфликте.

Ранее мы писали, что госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что США очень серьезно относятся к заявлениям России касательно ядерного оружия и прорабатывают шаги на случай его применения Москвой.

Напомним, после аннексии украинских территорий президент РФ Владимир Путин заявил о созданном "прецеденте" использования ядерного оружия.

Война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.

Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, что известно об иранских беспилотниках, которые стала массово применять Россия.