Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил аннексию Россией украинских территорий.

Об этом генсек НАТО сказал во время брифинга.

"Союзники по НАТО никогда не признают незаконную аннексию. И будет продолжать помощь Украине", - заявил Столтенберг.

При этом Столтенберг добавил, что Альянс не является стороной конфликта.

Напомним, 30 сентября президент России Владимир Путин подписал "договоры" о "включении в состав России" захваченных украинских территорий.

Ранее мы писали, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что НАТО не придется участвовать в войне в Украине, поскольку она может закончиться раньше, чем Украина пройдет все необходимые бюрократические процедуры для вступления в Альянс.

Также "Страна" сообщала, что президент США Джо Байден осудил заявление РФ об аннексии регионов Украины и пообещал помощь Киеву в возврате всех территорий.

Война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.

Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.

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