ЕС никогда не признает "референдумы" и незаконную аннексию Россией территорий Украины - глава Евросовета
Председатель Совета Европы Шарль Мишель заявил о том, что лидеры стран-членов ЕС осуждают незаконную аннексию Россией территорий Украины.
Об этом он написал у себя в Twitter.
"27 лидеров осуждают незаконную аннексию. Мы не признаем и никогда не признаем бутафорских "референдумов". Мы никогда не признаем эту незаконную аннексию", - написал он.
Как писала "Страна", сегодня Украина подписала заявку на вступление в НАТО в ускоренном режиме. Как недавно это сделала Швеция и Финляндия. То есть - без подготовительного этапа в виде ПДЧ.
"Украина - член НАТО сейчас де-факто, и должна стать членом НАТО де-юре. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де юре. В ускоренном порядке", - заявил Зеленский.
Также Зеленский сегодня провел заседание СНБО, на котором были рассмотрены сегодняшние заявления Москвы об аннексии украинских территорий.
Тем временем война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.
Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.
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