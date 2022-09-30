Аннексия Россией захваченных украинских регионов ничего не меняет для Украины в войне - советник главы МВД
Советник главы МВД Вадим Денисенко в комментарии "Стране" сообщил, что аннексия президентом РФ Владимиром Путиным захваченных украинских регионов ничего не меняет для Украины в войне.
"Ничего нового мы не увидели в заявлении Путина сегодня. Что изменится после этого? Ничего", - сказал Денисенко.
Ускоренная процедура вступления Украины в НАТО - правильный шаг, уверен он.
"Нам нужно вступать в НАТО - точка. Какая может быть реакция на это у Путина - Украине должно быть глубоко наплевать после того, как он нагло аннексировал наши территории", - сказал Денисенко.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва после аннексии территорий Украины будет считать удары по ним агрессией против РФ.
Как писала "Страна", сегодня Украина подписала заявку на вступление в НАТО в ускоренном режиме. Как недавно это сделала Швеция и Финляндия. То есть - без подготовительного этапа в виде ПДЧ.
"Страна" анализировала, что это значит и насколько реально вступление нашей страны в НАТО.
Также Зеленский сегодня провел заседание СНБО, на котором были рассмотрены сегодняшние заявления Москвы об аннексии украинских территорий.
Тем временем война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.
Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.
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