Советник главы МВД Вадим Денисенко в комментарии "Стране" сообщил, что аннексия президентом РФ Владимиром Путиным захваченных украинских регионов ничего не меняет для Украины в войне.

"Ничего нового мы не увидели в заявлении Путина сегодня. Что изменится после этого? Ничего", - сказал Денисенко.

Ускоренная процедура вступления Украины в НАТО - правильный шаг, уверен он.

"Нам нужно вступать в НАТО - точка. Какая может быть реакция на это у Путина - Украине должно быть глубоко наплевать после того, как он нагло аннексировал наши территории", - сказал Денисенко.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва после аннексии территорий Украины будет считать удары по ним агрессией против РФ.

Как писала "Страна", сегодня Украина подписала заявку на вступление в НАТО в ускоренном режиме. Как недавно это сделала Швеция и Финляндия. То есть - без подготовительного этапа в виде ПДЧ.

"Страна" анализировала, что это значит и насколько реально вступление нашей страны в НАТО.

Также Зеленский сегодня провел заседание СНБО, на котором были рассмотрены сегодняшние заявления Москвы об аннексии украинских территорий.

Тем временем война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.

Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.

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