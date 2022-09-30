Американские сенаторы подготовили законопроект о прекращении военной и экономической помощи странам, которые признают территории "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей Украины частью территории Российской Федерации.

Об этом пишет Politico.

По данным издания, накануне выступления президента РФ Владимира Путина, где он, как ожидается, объявит об аннексии Россией четырех украинских регионов, законодатели США анонсировали закон, призванный наказать страны, которые признают "референдум" и аннексию.

"Документ также заставит администрацию Байдена быстро наказать Россию и может быть включен в ежегодный законопроект об оборонной политике в ближайшие недели", - пишет издание.

Напомним, ранее Байден анонсировал "быстрые и тяжелые" антироссийские санкции в ответ на организованные РФ "референдумы".

Также сообщалось, что сегодня в Кремле подпишут "договоры" о вступлении в состав РФ "новых территорий.

Война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.

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