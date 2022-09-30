В пятницу, 30 сентября, на Красной площади в Москве с утра готовятся к митингу по поводу аннексии захваченных украинских территорий.

Сегодня в Кремле запланировано подписание "договора" о "вхождении" в РФ территорий "ЛНДР" и захваченных районов Херсонской и Запорожской областей.

Подписание произойдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в 15:00. Ему будет предшествовать выступление Путина, после чего пройдет сама церемония.

Также ожидается, что отдельно Путин встретится с "главами" псевдореспублик и захваченных территорий.

На следующей неделе аннексию утвердят Госдума и Совет Федерации, после чего она будет, с позиции российского права, юридически состоявшейся.

"Страна" ранее уже писала, что Донбасс и юг Украины аннексируют по "крымскому" сценарию.

Тем временем война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.

Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.

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