Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что риск ядерного удара со стороны России по Украине в ходе нынешней войны возрос.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild, указав в качестве причин "внутреннюю панику" в Российской Федерации и военные поражения россиян.

Подоляк высказал мнение, что проблема угроз ядерным оружием должна решаться на уровне США, Франции, Британии, Индии и Китая.

"Как я знаю, определенные консультации на уровне этих стран с окружением Путина ведутся - для того, чтобы объяснить этому окружению, что будет, когда они получат ответные удары также тактическим ядерным оружием", - сказал советник главы Офиса президента Украины.

По словам советника главы МВД Вадима Денисенко, вероятность ядерного удара есть, но никаких решений в РФ еще не принято.

Также мы писали, что глава военной разведки Украины Кирилл Буданов считает, что ядерного удара по Украине Россия не нанесет.

Тем временем война в Украине продолжается уже 220-й день. "Страна" следит за происходящим 1 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 219-го дня войны. Вчера президент РФ Владимир Путин произнес свою речь об аннексии украинских территорий и подписал соответствующие "договоры". После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО - без ПДЧ и в ускоренном порядке. А на фронте вчера продолжались бои за Лиман. В ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на этом направлении находится на завершающем этапе.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.