Президент РФ Владимир Путин может нанести удар по Великобритании из космоса, выведя из строя ее системы связи и изолировав ее от мира.

Об этом сказал глава штаба британского Минобороны, адмирал сэр Тони Радакин в интервью The Mirror.

Он заявил, что у российского президента есть возможности для атаки, направленной на GPS и спутники связи. Тони Радакин обратил внимание на весь спектр вариантов, которые Путин может использовать против Запада, от диверсионных подводных лодок и ядерных ракет до информационной войны.

"У него есть возможности в космосе. Мы увидели пример этого в конце прошлого года, когда Россия взорвала объект в космосе, создав огромное количество мусора. У России есть ядерные возможности, Россия обладает подводными возможностями", - сказал Радакин.

Ранее "Страна" анализировала речь президента Владимира Путина об аннексии украинских территорий, а также заявку украинского президента Зеленского в НАТО.

Также мы писали, что Европа готовится к возможным отключениям связи из-за газового кризиса.

Тем временем война в Украине продолжается уже 220-й день. "Страна" следит за происходящим 1 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 219-го дня войны. Вчера президент РФ Владимир Путин произнес свою речь об аннексии украинских территорий и подписал соответствующие "договоры". После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО - без ПДЧ и в ускоренном порядке. А на фронте вчера продолжались бои за Лиман. В ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на этом направлении находится на завершающем этапе.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.