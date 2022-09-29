Прекращение поставок газа из России ставит под угрозу работу телекоммуникационных операторов в Европе и заставляет их искать резервные пути, чтобы не допустить отключений связи.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в компаниях.

Представители телекоммуникационной отрасли опасаются, что суровая зима станет испытанием для телекоммуникационной инфраструктуры Европы, что заставляет компании и правительства искать способы для смягчения негативных последствий.

По словам четырех руководителей телекоммуникационных компаний, во многих европейских странах недостаточно резервных систем, чтобы справиться с массовыми отключениями электроэнергии, что повышает вероятность перебоев в работе мобильной связи.

Европейские страны, привыкшие к бесперебойному электроснабжению, преимущественно не имеют генераторов резервного питания на длительные периоды времени. В Европе находится почти полмиллиона телекоммуникационных башен, большинство из которых имеют резервные батареи, которых хватает на 30 минут для работы мобильных антенн.

Решение ищут в разных странах региона. Во Франции, например, поставщик электроэнергии Enedis (входит в EDF), предлагает при худшем сценарии прибегнуть к отключениям электроэнергии на время до двух часов. Отключения коснутся только отдельных частей страны поочередно и не будут касаться больниц, полиции, правительства и тому подобное.

Телекоммуникационные компании Швеции и Германии также выразили обеспокоенность относительно дефицита электроэнергии. Шведский телеком-регулятор PTS работает с операторами и другими госучреждениями обсуждает сценарии на случай нормирования электроэнергии, а также покупает передвижные заправочные станции и мобильные базовые станции.

Как писала "Страна", британское правительство может вернуться к использованию копирки из-за энергокризиса.

По данным The Economist, одним из главных бенефициаров энергетического кризиса в Европе стала Норвегия.