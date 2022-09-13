Норвегия "смущающе наживается на войне в Европе" пишет британский журнал The Economist.

По данным издания, Норвегия стала одним из главных бенефициаров энергетического кризиса в Европе.

Европейские страны, отказавшиеся от российского газа, покупают его в Норвегии по высоким ценам.

"В течение нескольких месяцев, пока украинцы боролись, а европейцы содрогались от перспективы открыть свои счета за электроэнергию, самая богатая страна континента (за исключением Люксембурга) заметно богатела", - пишет издание.

Норвегия занимает четвертое место в мире по экспорту газа. Россия была ее конкурентом по обогреву Европы, "но сейчас она превратила газопроводы в оружие".

"И в Норвегию потекли неприлично большие деньги. Сейчас доходы Норвегии от экспорта энергоносителей превысили 200 млрд долларов в год", - пишет The Economist.

Первой против сложившегося положения дел выступила Польша, премьер которой раскритиковал "нездоровые" цены на газ с севера.

"Другие страны протестовали более сдержано. В Европе принято помогать соседям, попавшим в беду – что доказал пример Украины. Так что странам, на которые свалилась неожиданная удача, вероятно, придется вернуть кое-что в общеевропейский котел", - говорится в материале.

Ранее мы сообщали, что Евросоюз отказывается от введения верхнего предела цен на российский газ, но настаивает на введении налогов на "избыточную" прибыль энергетических компаний. Ожидается, что ЕС будет взимать непредвиденные налоги с высокой прибыли компаний, работающих на ископаемом топливе, с отдельным ограничением доходов производителей электроэнергии с низким уровнем выбросов углерода.

Накануне в РФ заявили, что Европа "себе же хуже делает" введением потолка цен на российские нефть и газ.