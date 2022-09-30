В Киеве с визитом на этой неделе был глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. Он встретился с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

"Рад, что посетил моего хорошего друга Алексея Резникова в Киеве на этой неделе, чтобы обсудить дополнительную военную помощь Украине. Наша поддержка их борьбы с российской агрессией набирает обороты и будет продолжаться до 2023 года и далее", - сообщил Бен Уоллес.

Напомним, ранее Премьер Британии пообещала Зеленскому поддерживать Украину до победы над Путиным.

Также сообщалось, что на днях Зеленский обсудил с премьерами Великобритании и Канады "референдумы" и усиление поддержки Украины.

Война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.

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