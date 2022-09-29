В Европе на фоне набирающей обороты рекордной инфляции и роста цен на газ и еду опасаются голода среди детей из нуждающихся семей.

То, что раньше было привычным в "странах третьего мира", начинает касаться таких государств как Британия, где многим все чаще приходится выбирать между heat or eat ("хит ор ит" - отопление или еда), что уже стало оборотом речи. А с октября коммуналка подорожает еще.

"В некоторых районах Лондона дети приходят в школы такими голодными, что от голода грызут канцтовары. А в районе Льюишеме, на юго-востоке Лондона, один ученик притворялся, что ест из пустого ланч-бокса, чтобы никто не догадался, что родители не могут купить ему еду", - рассказывает "Стране" журналист Guardian Анна Фазакерли, которая написала статью о тревожной тенденции.

Представители Chefs in Schools, британской благотворительной организации по здоровому питанию, которая обучает поваров для школьных кухонь, рассказали Guardian, что во многих школах в Англии уже наблюдается "душераздирающий" рост голодных детей.

И что даже до наступления зимы из-за больших счетов за электроэнергию все больше семей вынуждены выбирать между включением отопления и покупкой еды.

"Мы слышим о детях, которые настолько голодны, что едят резинки в школе или прячутся на детских площадках на перемене, чтобы никто не видел, что у них собой нет ланч-бокса. В школу приходят дети, которые ничего не ели с обеда прошлого дня. Правительство должно что-то срочно предпринять", - сказала изданию Observer Наоми Дункан, исполнительный директор Chefs in Schools.

В Англии у детей младшего школьного возраста есть право на бесплатное школьное питание, но только первые три года (в школу англичане идут с 5 лет), дальше нужно приносят еду самим. Школьников старше 7 лет кормят бесплатно только если родители на пособиях, и то только если зарабатывают менее 7,4 тыс. фунтов в год (300 тыс. грн), что по местным меркам за чертой бедности. А 800 тысяч детей из бедных семей не получают бесплатных обедов в школе.

"Общественные организации призывают к всеобщему бесплатному школьному питанию в Великобритании. Сами учителя уже делают тосты детям, которые так голодны, что не могут сосредоточиться на учебе. В одной школе в Стритэме, на юге Лондона, есть фонд помощи нуждающимся, который раньше поддерживал 50 детей, а теперь поддерживает 100. Директора говорят, что правительство знает: когда дети приходят утром голодными и холодными, школы вмешаются и помогут. Но это неправильно. Тем более с огромными счетами за электроэнергию и отсутствием повышения заработной платы учителей дополнительная финансовая нагрузка приведет сотни школ к дефициту бюджета. А социальные службы уже работают на пределе своих возможностей. Очевидно, что бесплатных обедов должно стать больше, а власти обязаны вмешаться и помочь", - говорит Фазакерли.

Oxford Mutual Aid, общественная группа из Англии, которая доставляет продовольствие нуждающимся, была вынуждена сократить дни доставки, потому что ее сотни волонтеров-упаковщиков, водителей и организаторов не могут справиться с увеличением запросов, в том числе из начальных школ.

"Волонтерам звонят сотни человек с просьбой накормить детей в своем районе. Люди говорят о приближающемся кризисе. Кризис уже настал", - говорит Фазакерли.

В британских группах в соцсетях все больше сообщений с просьбами помочь едой детям.

"Особенно сложно одиноким матерям, в том числе и беженкам из Украины, некоторые просят и теплую одежду, потому что дома очень холодно и они в прямом смысле выбирают между едой и отоплением. Моя подруга Руслана приехала с двумя детьми школьного возраста, она работает онлайн на украинскую фирму. Ей пришлось искать квартиру из-за конфликта с принимающей семьей, еле нашла, почти все, что она зарабатывает уходит на оплату аренды и счетов, на еду мало что остается. И она боится, что ее дети будут недоедать. А еще им нужно за свой счет доезжать на автобусе до школы из пригорода, а это около 100 фунтов в месяц на ребенка. Думает возвращаться обратно, хоть и страшно", - рассказала нам бежавшая от войны в Англию киевлянка Галина Яковенко.

Другая наша соотечественница, харьковчанка Елена Мазур, которая тоже бежала от войны в Англию и живет в приёмной семье в небольшом городке к югу от Лондона, говорит, что несмотря на высокие цены, ее дети всегда накормлены.

"У меня их трое - дочка 14 лет, сын 10 лет и младшей 6 лет. Старшие ходят в школу накормленные и с бутербродами и снеками, а шестилетку бесплатно кормят. Я лучше себе в чем-то откажу, но дети не должны быть обделены. К тому же, в Англии есть так называемые банки еды, куда люди жертвуют продукты для нуждающихся. Моя знакомая из Украины регулярно получает там продуктовые наборы, мы пока сами выкручиваемся. Есть тут такие, кто не работает, сидит на пособиях, тратят деньги неэкономно и ждут, пока государство им все поднесет на блюдечке. И посылают детей без ланчей как своего рода протест, чтобы их бесплатно кормили в школе", - поделилась с нами Мазур.

Ранее в Британии вдвое подорожало электричество, а в СМИ советовали, как нужно экономить.

"Британцам лучше готовить еду и стирать до восьми часов вечера, а пабы будут работать только до девяти вечера, потом будут выключать свет", - пишет Daily Mail.

Кроме того, 60% британских заводов могут закрыться из-за роста цен на электроэнергию, рассказали Bloomberg в промышленной организации MakeUK.