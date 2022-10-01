В настоящее время угроза начала ядерной войны является самой явной со времен окончания "холодной войны".

Об этом в интервью The Washington Post заявил Франц-Стефан Гади, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне.

"Это событие пока с низкой вероятностью, но это самый серьезный случай ядерного накала с 1980-х годов. Это очень опасная ситуация, и это должно восприниматься серьезно западными политиками", - говорит Гади.

"С чисто военной точки зрения ядерное оружие не решит ни одной из военных проблем Путина. Изменить оперативную картину одной атакой недостаточно, и это также не запугает Украину и не заставит ее уступить свою территорию. Это вызовет обратный эффект, это удвоит поддержку Запада, и я думаю, что будет ответ в США", - прогнозирует Гади.

Именно поэтому многие считают, что Путин не будет осуществлять свои угрозы, пишет Washington Post, цитируя Бена Ходжеса, американского генерала в отставке: "Несмотря на то, что Путин опасен, он не самоубийца, и окружающие его не самоубийцы тоже".

Кроме того, чиновники Пентагона заявили, что пока не видели никаких действий России, которые бы побудили Соединенные Штаты к корректировке своей ядерной тактики.

Ранее мы писали, что Германия всерьез относится к угрозам России о применении ядерного оружия и призывает другие страны поступать так же.

В США также очень серьезно относятся к заявлениям России касательно ядерного оружия и прорабатывают шаги на случай его применения Москвой.

Тем временем война в Украине продолжается уже 220-й день. "Страна" следит за происходящим 1 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 219-го дня войны. Вчера президент РФ Владимир Путин произнес свою речь об аннексии украинских территорий и подписал соответствующие "договоры". После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО - без ПДЧ и в ускоренном порядке. А на фронте вчера продолжались бои за Лиман. В ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на этом направлении находится на завершающем этапе.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.