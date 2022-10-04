Зеленский обсудил продовольственную и ядерную безопасность с премьер-министром Индии
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Как говорится в сообщении телеграм-канала президента, обсуждали российские фейквые референдумы на оккупированных территориях, продовольственную и ядерную безопасность, взаимодействие в ООН.
Зеленский поблагодарил Индию "за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства".
2 октября Зеленский поговорил с президентом Франции Макроном.
20 сентября глава офиса президента Андрей Ермак поговорил по телефону с советником президента США по нацбезопасности.
По данным Politico, Запад пытается с помощью Индии и Китая отговорить Путина от применения ядерного оружия.
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