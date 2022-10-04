Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Как говорится в сообщении телеграм-канала президента, обсуждали российские фейквые референдумы на оккупированных территориях, продовольственную и ядерную безопасность, взаимодействие в ООН.

Зеленский поблагодарил Индию "за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства".

2 октября Зеленский поговорил с президентом Франции Макроном.

20 сентября глава офиса президента Андрей Ермак поговорил по телефону с советником президента США по нацбезопасности.

По данным Politico, Запад пытается с помощью Индии и Китая отговорить Путина от применения ядерного оружия.

Война в Украине идет уже 223-й день. "Страна" следит за главными событиями 4 октября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 222-го дня войны. Вчера продолжалось наступление ВСУ на северо-востоке страны и на юге. Украинская армия вытесняет россиян с левого берега Оскола в Харьковской области. Войска РФ пытаются выстроить новую линию обороны вдоль трассы Кременная-Сватово, и на нее уже наступают ВСУ. Кроме того, минобороны России вчера признало, что украинские войска "вклинились" в глубину обороны РФ в Херсонской области.

Бизнесмен Илон Макс неожиданно предложил свой "мирный план" по Украине, который предполагает признание Крыма российским и проведение нового референдума на захваченных Россией территориях.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.