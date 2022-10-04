Во вторник, 4 октября, в Украине идет уже 223-й день с начала полномасштабного вторжения РФ.
Вчера продолжали поступать новости о том, что украинская армия вытесняет россиян с левого берега реки Оскол в Харьковской области. Украинское военное командование также подтвердило наступление ВСУ на юге.
Бизнесмен Илон Макс неожиданно опубликовал свой "мирный план", в соответствии с которым предлагается оставить Крым России и провести новый референдум. Подробнее об этом и других событиях вчерашнего дня - читайте по ссылке.
Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.
4 октября
09:03 Агентство CNN посчитало, какой процент территории в областях Украины, об аннексии которых объявили в РФ, находится под российским и украинским контролем (по состоянию на 30 сентября).
08:50 В этом году РФ начинает осенний призыв в армию на месяц позже, что свидетельствует о проблемах с обучением и вооружением большого количества новых призывников, считает британская разведка.
Разведка в новой сводке напоминает, что 30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве, в рамках которого службу должны пройти 120 000 человек, которые по закону не могут быть отправлены за пределы РФ.
Призывная кампания начнется 1 ноября - на месяц позже, чем обычно.
"Позднее начало кампании свидетельствует о растущем давлении на способность России обучать и вооружать большое количество новых призывников", - считает британская разведка.
Минобороны Британии заявляет, что проблемы РФ с размещением, обучением, снаряжением и развертыванием мобилизованных и призывников являются значительными, и недостатки российской административной и логистической систем будут и впредь подрывать эти усилия.
Отметим, что Украина этой осенью вообще отменила военный призыв, поскольку вместо него проводится мобилизация. Россия же, как видим, его не отменила, а отсрочила.
08:30 МВФ в эту пятницу рассмотрит выделение Украине 1,3 миллиарда долларов, сообщает Reuters.
Источники агентства в Фонде считают, что документы для этого готовы, и есть достаточные гарантии от партнеров Украины.
Если кредит одобрят, он будет оформлен в рамках новой программы экстренного кредитования для решения проблемы нехватки продовольствия.
08:17 Помимо запуска межконтинентальной ракеты над Японией, КНДР сегодня отметилась и на украинской теме.
МИД страны поддержал "вхождение новых регионов в состав России" и заявили об "уважении воли их жителей".
В Пхеньяне считают, что "референдумы" были проведены в соответствии с уставом ООН.
Ранее Северная Корея уже признала "независимость" "ДНР" и "ЛНР".
08:00 В Никополе ночью был прилет "Градов" по многоэтажкам, четыре человека получили ранения, сообщил губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко.
07:51 Россия планирует устроить демонстрационный подрыв ядерного оружия на границах Украины, пишет британская газета Times со ссылкой на военные источники.
По их данным, Москва, вероятнее всего, испытает ядерное оружие в Черном море.
Применение таких вооружений на поле боя сопряжено с большим риском - в случае ошибки могут пострадать российские города на границе с Украиной, рассказал газете высокопоставленный военный источник.
Отметим, что ранее министр обороны Британии называл ядерный удар по Украине маловероятным. Та же риторика идёт из Пентагона.
07:24 Главное из утренней сводки Генштаба ВСУ.
1. За минувшие сутки противник нанес три ракетных и 12 авиаударов, а также произвел более сотни залпов из РСЗО.
Пострадали более 20 населенных пунктов, в частности Белогоровка, Зайцево, Марьинка и Бахмут.
Украина нанесла по объектам противника 22 авиаудара.
2. Обстрелы из ствольной артиллерии были массированными в районах Верхнекаменского, Серебрянки и той же Белогоровки.
Там же, сообщает Генштаб, противник минировал местность "на маршрутах возможного продвижения сил обороны".
Иными словами, судя по всему, именно в этом районе - от Северска на Лисичанск - украинские войска могли пойти в наступление.
3. Атаки российской армии отражены в районах Спорного, Выемки, Озеряновки, Бахмутского, Майорска, Каменки и Терновых Под. Это Бахмутское, Горловское и Николаевское направления.
07:10 Губернатор Олег Синегубов рассказал о последствиях ракетных ударов по Харькову этой ночью.
После полуночи был прилет по предприятию в Холодногорском районе. Возник пожар, предварительно – пострадавших нет.
В Новобаварском районе ракетный удар повредил критическую инфраструктуру. Также возник пожар (на видео). Погибла 46-летняя женщина.
07:09 Сводка Генштаба ВСУ на утро 4 октября.