Президент Украины Владимир Зеленский может стать лауреатом Нобелевской премии мира в 2022 году. Тем самым, организаторы премии могут осудить войну в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

"Нобелевская премия мира в этом году может осудить войну в Украине, отметив противников президента России Владимира Путина, волонтеров, помогавших мирным жителям, или президента Украины Владимира Зеленского", - пишет издание.

Сообщается, что украинский президент является одним из фаворитов на звание лауреатов.

"Или это может быть награда для украинских деятелей – выявление фактов, гуманитарная помощь", – сказал директор Института исследования проблем мира в Осло Хенрик Урдал.

Кроме того, Нобелевская премия мира может добраться до одного из борцов за охрану окружающей среды. В списке претендентов есть Грета Тунберг.

Лауреата Нобелевской премии мира намерены обнародовать уже в пятницу, 7 октября.

Напомним, на этой неделе объявляют имена лауреатов Нобелевской премии 2022 года. Нобелевскую премию-2022 по физиологии и медицине получил исследователь человекоподобных приматов.

Также мы писали, что Нобелевскую премию-2022 по физике получили трое ученых за эксперименты с запутанными фотонами.