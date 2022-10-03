Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в понедельник, 3 октября.

Основное из вечернего обращения президента:

Сообщил о новых освобожденных населенных пунктах в разных областях, но называть их не стал. Показал видео встречи командиров "Азова" с семьями в Турции. Пообещал, что сделает все, чтобы и другие пленные встретились с семьями. Рассказал, как в освобожденных районах Харьковской области восстанавливается мирная жизнь. При этом сообщил, что зарплаты будут платить только тем учителям, которые не пошли работать в школы при русских.

Напомним, ранее Зеленский ответил опросом на опрос о мирных предложениях миллиардера: "Какой Илон Маск вам больше нравится?"

Война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.

Об итогах 221-го дня подробнее читайте по ссылке. ВСУ освободили Лиман в Донецкой области и теперь идут в Кременную. На юге ВСУ тоже активно наступают. В сети появилось видео украинского военного в селе Золотая Балка на севере Херсонской области.

В России тем временем Конституционный суд одобрил т.н. "договора о присоединении к России" "ДНР", "ЛНР" и оккупированных частей Херсонской и Запорожской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.