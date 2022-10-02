Папа Римский Франциск в очередной раз призвал остановить войну в Украине. Для этого он призывает Владимира Путина "остановить спираль насилия и смерти", а Владимира Зеленского - "быть открытым к мирным предложениям".

Об этом он заявил перед молитвой Ангел Господень, передает сайт Ватикана.

"Мое обращение адресовано в первую очередь президенту Российской Федерации, умоляю его остановить, в том числе и ради своего народа, эту спираль насилия и смерти. С другой стороны, опечаленный огромными страданиями населения Украины в связи с понесенной агрессией, направляю столь же уверенное обращение к президенту Украины быть открытым для серьезных мирных предложений к продолжающейся войне, не ввязываясь в опасные эскалации, а также продвигать и поддерживать диалоговые инициативы", - сказал Папа.

Франциск выразил сожаление, что РФ аннексировала новые украинские территории, нарушив международное право, призвал уважать территориальную целостность всех стран и права меньшинств, а также озвучил свою боль из-за тысяч жертв войны, "особенно среди детей".

"Определенные поступки никогда не могут быть оправданы, никогда! Печально, что мир познает географию Украины по таким названиям, как Буча, Ирпень, Мариуполь, Изюм, Запорожье и другим местам, ставшим местами неописуемых страданий и страха. А как быть с тем, что человечество в очередной раз столкнулось с атомной угрозой? Абсурдно", - сказал понтифик.

Ранее стало известно, что папа Римский помогал в организации обмена военнопленными между Украиной и Россией.

Также он назвал войну в Украине "третьей мировой".