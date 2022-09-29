Папа Римский Франциск способствовал крупнейшему обмену военнопленными между Украиной и Россией.

Об этом понтифик рассказал на съезде лидеров мировых и традиционных религий в Казахстане еще в середине сентября.

По словам Франциска, к нему обратился украинский военный начальник, ответственный за обмен пленными. Он принес список из более 300 человек.

"Меня попросили сделать что-то, чтобы осуществить обмен. Я сразу же позвонил российскому послу, чтобы узнать, можно ли что-то сделать, можно ли ускорить обмен пленными", - рассказал понтифик.

Напомним, ранее Эрдоган прокомментировал обмен военнопленными между Украиной и РФ: "Важный шаг на пути к прекращению войны".

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