Папа Римский Франциск, который ранее оценил угрозы применения ядерного оружия, назвал войну в Украине "третьей мировой". Понтифик заявил, что в этом конфликте жертвой является только наша страна.

Об этом пишет La Civiltà Cattolica.

В разговоре с иезуитами в столице Казахстана Франциск прокомментировал войну против Украины, которую начала Россия.

"Продолжается война, и я думаю, что ошибка думать, что это ковбойский фильм, в котором есть добрые и злые... Ошибкой также думать, что это война между Россией и Украиной, и все. Нет. Эта война является мировой войной" , - заявил понтифик.

Он назвал Украину жертвой и заявил, что хотел бы поразмыслить, почему войну не предотвратили. Папа добавил, что существующий в РФ режим применяет силу, "когда чувствуют угрозу и упадок, думая, что решение состоит в том, чтобы начать войну, чтобы улучшить свое положение, а также продавать и испытывать оружие".

Напомним, еще в начале сентября, Папа Римский заявил, что человечество вступило в Третью мировую войну.

Ранее Папа Римский Франциск высказался о поставках оружия в Украину и переговорах с Россией.

Также сообщалось, что Папа Римский призвал к скорейшему возобновлению переговоров по окончанию войны в Украине.