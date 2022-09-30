Сегодня, 30 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока президентом РФ является Владимир Путин.

Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в соцсетях.

"Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но с другим президентом", – сказал Зеленский.

Также президент Украины заявил о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Напомним, ранее Зеленский сегодня провел заседание СНБО, на котором были рассмотрены сегодняшние заявления Москвы об аннексии украинских территорий.

Тем временем война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.

Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.

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