"Какой Илон Маск вам больше нравится?" Зеленский ответил опросом на опрос о мирных предложениях миллиардера
Владимир Зеленский отреагировал на опубликованные в Твиттер "мирные предложения по Украине" миллиардера Илона Маска.
Он опубликовал ответный опрос в том же микроблоге, в котором спросил, какой Илон Маск вам больше нравится?
Подписчикам предложены только два варианта ответов на заданный вопрос: "Тот, который поддерживает Украину?" и "Тот, который поддерживает Россию?"
Всего за час в опросе приняли участие больше половины миллиона аккаунтов. Опрос продлится 24 часа.
Ранее миллиардер Илон Маск выступил с мирным предложением, касающимся урегулирования военного конфликта в Украине.
В Twitter Маск предложил следующее:
- Провести выборы в регионах, присоединенных РФ, под наблюдением ООН.
- Россия уходит, если на то будет воля народа" – пишет Маск.
- Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года ("до ошибки Хрущева", как пишет Маск).
- Обеспечить водоснабжение Крыма.
- Украина остается нейтральной.
"Есть мирный план получше", ответил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк миллиардеру Илону Маску на его предложение мирного плана по урегулированию конфликта в Украине.
Столкнувшись с волной комментариев после предложения мирного плана по Украине, миллиардер Илон Маск опубликовал в Твиттере новый опрос.
"Тогда давайте попробуем так: воля жителей Донбасса и Крыма должна решить, принадлежат ли они России или Украине", – написал он.