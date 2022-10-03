Владимир Зеленский отреагировал на опубликованные в Твиттер "мирные предложения по Украине" миллиардера Илона Маска.

Он опубликовал ответный опрос в том же микроблоге, в котором спросил, какой Илон Маск вам больше нравится?

Подписчикам предложены только два варианта ответов на заданный вопрос: "Тот, который поддерживает Украину?" и "Тот, который поддерживает Россию?"

Всего за час в опросе приняли участие больше половины миллиона аккаунтов. Опрос продлится 24 часа.

Ранее миллиардер Илон Маск выступил с мирным предложением, касающимся урегулирования военного конфликта в Украине.

В Twitter Маск предложил следующее:

Провести выборы в регионах, присоединенных РФ, под наблюдением ООН.

Россия уходит, если на то будет воля народа" – пишет Маск.

Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года ("до ошибки Хрущева", как пишет Маск).

Обеспечить водоснабжение Крыма.

Украина остается нейтральной.

"Есть мирный план получше", ответил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк миллиардеру Илону Маску на его предложение мирного плана по урегулированию конфликта в Украине.

Столкнувшись с волной комментариев после предложения мирного плана по Украине, миллиардер Илон Маск опубликовал в Твиттере новый опрос.

"Тогда давайте попробуем так: воля жителей Донбасса и Крыма должна решить, принадлежат ли они России или Украине", – написал он.