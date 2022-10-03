Столкнувшись с волной комментариев после предложения своего мирного плана по Украине, миллиардер Илон Маск опубликовал в Твиттере новый опрос.

"Тогда давайте попробуем так: воля жителей Донбасса и Крыма должна решить, принадлежат ли они России или Украине", – написал он.

На данный момент 57,6% пользователей проголосовали за.

Как писала "Страна", в вызвавшем шумиху твите миллиардер кроме прочего предложил провести выборы в регионах, присоединенных РФ, под наблюдением ООН, а также оставить Крым в составе России, как это было с 1783 года ("до ошибки Хрущева", по выражению Маска).

На запись сразу отреагировали в Офисе президента. Михаил Подоляк заявил, что Украина должна освободить свои территории, в том числе аннексированный Крым, а Россию подвергнуть демилитаризации и обязательной денуклеаризации.

Также запись Маска прокомментировал посол в Германии Андрей Мельник, который в середине октября покинет этот пост. Он в традиционной для себя манере послал миллиардера матом по-английски.