Акции американской компании Tesla, производящей электромобили, упали на 8,6%.

Об этом сообщается на фоне публикации ее генерального директора Илона Маска твита с предложением мирного урегулирования конфликта в Украине.

Однако большая часть этого падения (6,5%) произошла еще до публикации записи. Проседаний связывают с публикацией отчета по итогам третьего квартала, который не оправдал прогнозов аналитиков.

Ранее "Страна" приводила твит Маска. Миллиардер кроме прочего предложил провести выборы в регионах, присоединенных РФ, под наблюдением ООН, а также оставить Крым в составе России, как это было с 1783 года ("до ошибки Хрущева", по выражению Маска).

На запись сразу отреагировали в Офисе президента. Михаил Подоляк заявил, что Украина должна освободить свои территории, в том числе аннексированный Крым, а Россию подвергнуть демилитаризации и обязательной денуклеаризации.

Также запись Маска прокомментировал посол в Германии Андрей Мельник, который в середине октября покинет этот пост. Он в традиционной для себя манере послал миллиардера матом по-английски.