Сотрудники компании Tesla американского миллиардера Илона Маска вынуждены работать в отсутствие офисной мебели и электронного оборудования. При этом сам Маск требует обеспечить присутствие персонала в офисах не менее 40 часов в неделю.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на жалобы работников.

"В Tesla нет помещений и ресурсов, чтобы вместить всех офисных работников, не хватает кресел, рабочих столов, парковочных мест и других ресурсов. Не хватает даже простых вещей, таких как переходники для компьютеров и зарядные кабели", - говорится в публикации.

Сотрудники компании жалуются, что несмотря на отсутствие необходимого оборудования и мебели, руководство Tesla регулярно контролирует наличие офисных работников на своих местах и готовит отчеты со списками отсутствующих для информирования Маска.



По словам работников, ввиду тяжелых условий работы и требования присутствовать на рабочем месте у сотрудников падает "моральный дух" из-за невозможности удаленки и необходимости ежедневно тратить время на дорогу до офиса и обратно.

Тем временем, в США около 115 тысяч железнодорожников угрожают 16 сентября объявить забастовку, если их переговоры с крупнейшими корпорациями рынка об улучшении условий работы не увенчаются успехом. Это может парализовать экономику страны в преддверии промежуточных выборов.

Ранее мы писали, что в июне Илон Маск заявил, что уволит каждого десятого сотрудника Tesla в течение трех месяцев.

Также "Страна" сообщала, что Илон Маск отстранил от должности советника по вопросам благотворительности в связи с тем, что его деятельностью заинтересовалось ФБР.