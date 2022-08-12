Предприниматель Илон Маск намекнул на возможность создания собственной социальной платформы X.com после неудачи с приобретением соцсети Twitter.

Один из подписчиков Маска спросил его в Твиттере, создаст ли он свою собственную социальную платформу на случай, если сделка с Твиттером не состоится, и Маск ответил: "X.com".

Никакими другими подробностями о сайте он не поделился.

Согласно информации New York Post, "X.com" — это доменное имя, связанное со стартапом в сфере финансовых услуг, который Маск основал и в конечном итоге объединил с PayPal. В 2017 году Маск выкупил доменное имя X.com у PayPal и объявил, что повторно запустил сайт, который в настоящее время пуст.

25 апреля стало известно о том, что основатель SpaceX купит компанию Твиттер примерно за 44 миллиарда долларов. Однако вскоре после подписания соглашения Маск обвинил социальную сеть в нарушении соглашения о слиянии за отсутствие информации о спаме и ботах.

В начале июля Маск официально заявил, что готов расторгнуть сделку и отказывается от покупки компании. Он сослался на то, что в социальной сети слишком много фейковых аккаунтов, а не настоящих пользователей.

После этого соцсеть подала в суд на Маска, чтобы добиться соблюдения сделки, и заявила, что глава Tesla "отказывается выполнять свои обязательства перед Twitter и ее акционерами". В ответ Маск подал в суд на Твиттер.