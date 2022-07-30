Предприниматель Илон Маск подал встречный иск против компании Twitter, которая подала на него в суд, чтобы заставить его купить компанию.

Но подробности общественности пока что неизвестны. Об этом сообщает cnbc.com.

Маск попросил суд не разглашать детали его встречного иска, несмотря на то, что последние месяцы предприниматель резко критиковал Twitter в социальных сетях, в интервью и прессе.

Отметим, что 25 апреля стало известно о том, что основатель SpaceX купит компанию и сделает ее частной примерно за 44 миллиарда долларов. Однако вскоре после подписания соглашения Маск обвинил социальную сеть в нарушении соглашения о слиянии за отсутствие информации о спаме и ботах.

Уже в начале июля Маск официально заявил, что готов расторгнуть сделку и отказывается от покупки компании. Он сослался на то, что в социальной сети слишком много фейковых аккаунтов, а не настоящих пользователей. Маск считает, что таким образом реализует свое право "расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от предусмотренной им сделки".

После этого Twitter подал в суд на Маска, чтобы добиться соблюдения сделки, и заявил, что глава Tesla "отказывается выполнять свои обязательства перед Twitter и ее акционерами, поскольку подписанная им сделка больше не служит его личным интересам".

Дело должно быть передано в суд в октябре, хотя стороны все еще спорят о дате.