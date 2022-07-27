Акционеры Twitter собираются вынести на голосование продажу социальной сети Маску
Акционеры Twitter соберутся на специальное заседание 13 сентября, чтобы провести голосование касательно продажи социальной сети Илону Маску за 44 млрд долларов.
Об этом сообщается на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США, передает CNBC.
Совет директоров Twitter ранее призвал своих акционеров одобрить продажу компании Маску.
Однако Маск уведомил Twitter, что планирует отказаться от покупки, сославшись на то, что в социальной сети слишком много фейковых аккаунтов, а не настоящих пользователей. Маск считает, что таким образом реализует свое право "расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от предусмотренной им сделки".
Маск пришел к выводу, что данные Twitter о спам-аккаунтах не поддаются проверке. Это повлияло на то, что бизнесмен решил приостановить покупку соцсети.
После этого Twitter подал в суд на Маска, чтобы добиться соблюдения сделки, и заявил, что глава Tesla "отказывается выполнять свои обязательства перед Twitter и ее акционерами, поскольку подписанная им сделка больше не служит его личным интересам".
Дело должно быть передано в суд в октябре, хотя стороны все еще спорят о дате.