Акционеры Twitter соберутся на специальное заседание 13 сентября, чтобы провести голосование касательно продажи социальной сети Илону Маску за 44 млрд долларов.

Об этом сообщается на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США, передает CNBC.

Совет директоров Twitter ранее призвал своих акционеров одобрить продажу компании Маску.

Однако Маск уведомил Twitter, что планирует отказаться от покупки, сославшись на то, что в социальной сети слишком много фейковых аккаунтов, а не настоящих пользователей. Маск считает, что таким образом реализует свое право "расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от предусмотренной им сделки".

Маск пришел к выводу, что данные Twitter о спам-аккаунтах не поддаются проверке. Это повлияло на то, что бизнесмен решил приостановить покупку соцсети.

После этого Twitter подал в суд на Маска, чтобы добиться соблюдения сделки, и заявил, что глава Tesla "отказывается выполнять свои обязательства перед Twitter и ее акционерами, поскольку подписанная им сделка больше не служит его личным интересам".

Дело должно быть передано в суд в октябре, хотя стороны все еще спорят о дате.