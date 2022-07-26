В соцсетях появилось фото американского миллиардера Илона Маска с сооснователем Google Сергеем Брином, которые отдыхают на совместной вечеринке после того, как издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники написало, что прошлой осенью у Илона Маска был короткий роман с женой Сергея Брина, что побудило соучредителя Google подать на развод и положило конец долгой дружбе миллиардеров.

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск опроверг эти слухи и написал, что фото сделано вчера.

Он также заявлял ранее, что видел супругу Брина Николь Шэнахан всего лишь несколько раз за последние годы.

"Мы с Сергеем друзья и были прошлой ночью вместе на вечеринке. Я видел Николь лишь дважды за три года, и в эти два раза рядом было много людей. Ничего романтического", − заявил Маск.

Слухи о своих отношениях с женой Сергея Брина Илон Маск назвал "полным бредом".

В июне издание The New York Post также информировало, что Сергей Брин, чье состояние составляет 93 миллиарда долларов, разводится с женой.

О том, что Сергей Брин женился на Николь Шэнахан, генеральном директоре патентной компании ClearAccessIP, стало известно в октябре 2019 года. Пара поженилась после двухлетнего романа.

До этого, в 2018 году, у них родилась дочь, она стала третьим ребенком предпринимателя. У него также есть сын и дочь от первого брака с американской бизнесвумен Энн Воджицки, с которой он развелся в 2015 году после восьми лет совместной жизни.

Ранее мы писали, что компания SpaceX выплатила четверть миллиона за молчание уволенной стюардессе, которая делала массаж Илону Маску.

Также "Страна" сообщала, что Илон Маск на всякий случай уволил своего советника по благотворительности Курганова, которым заинтересовались в ФБР.