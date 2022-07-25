Американский миллиардер Илон Маск опроверг слухи о романе с женой сооснователя Google Сергея Брина.

Об этом пишет издание Life.

Глава Tesla заявил, что видел супругу Брина Николь всего лишь несколько раз за последние годы.



"Мы с Сергеем друзья и были прошлой ночью вместе на вечеринке. Я видел Николь лишь дважды за три года, и в эти два раза рядом было много людей. Ничего романтического", − заявил Маск.

Слухи о своих отношениях с женой Сергея Брина Илон Маск назвал "полным бредом".

Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники написало, что прошлой осенью у Илона Маска был короткий роман с женой Сергея Брина, что побудило соучредителя Google подать на развод ранее в этом году и положило конец долгой дружбе миллиардеров.

Ранее мы писали, что компания SpaceX выплатила четверть миллиона за молчание уволенной стюардессе, которая делала массаж Илону Маску.

Также "Страна" сообщала, что Илон Маск на всякий случай уволил своего советника по благотворительности Курганова, которым заинтересовались в ФБР.