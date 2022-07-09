Американский миллиардер и создатель SpaceX Илон Маск уведомил Twitter об отказе от сделки по покупке соцсети. Причина - "существенное нарушение нескольких положений соглашения".

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на письмо от имени предпринимателя, отправленное главному юристу компании.

В документе говорится, что Маск реализует свое право "расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от предусмотренной им сделки". Письмо же представляет собой формальное уведомление.

Также в письме сообщается, что Twitter не выполнил свои договорные обязательства и не предоставил Маску информацию, которую тот запрашивал. Общая сумма сделки составляла 44 миллиарда долларов.

Ранее мы писали, что у Маска пришли к выводу, что данные Twitter о спам-аккаунтах не поддаются проверке. Это повлияло на то, что бизнесмен решил приостановить покупку соцсети.

Также "Страна" сообщала, что Twitter оштрафовали в США на 150 млн долларов за разглашение конфиденциальных данных, поскольку администрация с мая 2013 года по сентябрь 2019 года вводила в заблуждение пользователей по поводу использования персональных данных. По данным ведомств, соцсеть использовала телефонные номера и адреса электронной почты пользователей для таргетинга. Это затронуло более 140 млн пользователей Twitter.