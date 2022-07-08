Сделка Илона Маска по покупке Twitter "находится под серьезной угрозой срыва". Об этом говорят сразу три человека, знакомые с ситуацией. Дело в том, что у Маска пришли к выводу, что данные Twitter о спам-аккаунтах не поддаются проверке.

Об этом сообщает Washington Рost.

По словам одного из источников, команда Маска прекратила участие в некоторых дискуссиях о финансировании сделки на 44 миллиарда долларов. Источники говорили на условиях анонимности из-за деликатности ведущихся дискуссий.

Переговоры с инвесторами в последние недели охладились, поскольку сторонники Маска выразили сомнения в недавних данных - массиве данных, проданных корпоративным клиентам, которые они получили из Twitter.

По словам людей, сомнения команды Маска в цифрах по спаму свидетельствуют о том, что они считают, что у них недостаточно информации, чтобы оценить перспективы Twitter как бизнеса.

По словам одного из источников, теперь, когда команда Маска пришла к выводу, что данные Twitter о спам-аккаунтах не поддаются проверке, ожидается, что она примет потенциально решительные меры.

Если Маск откажется от сделки, это может спровоцировать масштабную судебную тяжбу.

Согласно условиям сделки, Маск должен заплатить 1 миллиард долларов, чтобы разорвать сделку, но эксперты по правовым вопросам заявили, что Twitter может попытаться заставить Маска совершить покупку, если причина его отказа не связана с фундаментальным бизнесом компании.

Когда он сделал свое предложение в апреле, Маск отказался от своего права более внимательно изучить финансы Twitter. Представитель Twitter Трентон Кеннеди отказался от комментариев. Маск не сразу ответил на запрос о комментарии.

В свою очередь, Twitter планирует выполнить требования Маска о данных.

Ранее в этом году Маск потряс мир социальных сетей своим беспрецедентным предложением сделать компанию частной, утверждая, что он сможет расширить Twitter и сделать его более открытым и, по его мнению, политически нейтральным. Он сказал, что позволит бывшему президенту Дональду Трампу вернуться к сервису, и заявил, что его методы модерации контента нарушают свободу слова.

Но вскоре после этого возникли вопросы о том, будет ли он на самом деле доводить дело до конца. Глобальная распродажа акций технологических компаний сильно ударила по его личному капиталу, который он использовал, чтобы получить обязательства по выплате долга, необходимого ему для покупки Twitter.

Энтузиазм Маска в отношении сделки оказался под вопросом, по крайней мере, с мая, когда он сказал, что сделка "отложена" до тех пор, пока он не сможет убедиться, что заявление Twitter о том, что менее 5 процентов аккаунтов являются ботами или спамом, было точным.

Он обвинил Twitter в сокрытии информации, в то время как компания заявила, что действовала добросовестно и предоставила все, что требовалось по условиям сделки.

Споры о ботах в Твиттере не новы. Компания уже давно заявляла, что около 5% ее учетных записей являются ботами или спамом, в то время как сторонние исследователи иногда заявляли, что это число может быть намного выше. Из-за того, как быстро меняются тактики создания и сокрытия характера фальшивых аккаунтов, даже экспертам трудно сделать твердое заявление о том, кто прав.