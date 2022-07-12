Соцсеть Twitter отреагировала на намерение бизнесмена Илона Маска выйти из сделки. Соцсеть считает решение бизнесмена "недействительным и неправомерным".

В компании полагают, что сделка еще не завершена, и утверждают, что не нарушали ее условий, обвиняя Маска в том, что его действия в этой ситуации были "сознательными и намеренными".

"Twitter не добивался собственной продажи. Теперь Илон Маск не хочет покупать… странная юридическая драма", - пишет Wall Street Journal. Споры о сделке могут стать "одной из самых необычных тяжб в зале суда", считает газета.

По ее предположению, Twitter может подать в суд на Илона Маска и скорее всего пойдет на это. В соответствии с условиями соглашения, Маск согласился выплатить Twitter комиссию за расторжение в размере 1 миллиарда долларов, если сделка развалится, хотя выплата последует только при определенных сценариях, в том числе в случае провала его долгового финансирования или попытки регулирующих органов заблокировать сделку.

Тем временем стоимость акций Twitter на фоне сложившейся ситуации падала более чем на 11%.

Маск уведомил Twitter об отказе от сделки по покупке соцсети по причине "существенного нарушения нескольких положений соглашения".

Как писала "Страна", в апреле Twitter заключил соглашение о приобретении Илоном Маском компании по стоимости 54,20 доллара за акцию наличными в рамках сделки стоимостью около 44 миллиардов долларов.

Однако в начале июля стало известно, что сделка по покупке Twitter находится под серьезной угрозой срыва.