Английский инженер Эррол Маск, разбогатевший на добыче в ЮАР золота и изумрудов, высказал недовольство своим сыном Илоном - основателем компании Tesla и богатейшим человеком в мире по версии Forbes.

Об этом он сказал 1 августа в интервью ведущим австралийского радиошоу Kyle and Jackie O Show.

По словам Эррола Маска, результаты Илона в карьере не так уж впечатляющи, и он им не гордится. 76-летний инженер считает, что Илон отстает в карьерных достижениях на 5 лет. Другое дело - младший брат Илона Кимбал, который всегда был отрадой Эррола, как он сам признался.

Кимбал является успешным ресторатором, но до финансовых достижений брата ему далеко: состояние старшего брата оценивается в 270 миллиардов долларов, а на счету у Кимбала пока только около одного миллиарда.

Недоволен Эррол и внешним видом основателя SpaceX. Увидев последние отпускные снимки Илона, Маск-старший настоятельно порекомендовал наследнику наладить питание.





Кроме того, Эррола беспокоит личная жизнь старшего сына. Он переживает, что Илон никогда не найдет женщину, которая откажется от своей карьеры, чтобы стать частью его жизни (при этом у Илона девять детей от четырех женщин).

К слову, Эррол Маск не считает странным наличие детей от собственной падчерицы Александры, разница в возрасте с которой составляет 42 года.

Через несколько дней после того, как отец миллиардера раскритиковал его за плохое питание, Илон Маск признался, что ему не нравится тренироваться.

"Я должен тренироваться и быть в лучшей форме. На самом деле мне не очень нравится тренироваться, но я должен это делать", - повторил он.

Маск сказал, что его нынешний утренний распорядок состоит в том, чтобы просыпаться в 9 или 9:30, а затем смотреть в свой телефон. Он назвал это ужасной привычкой и заявил, что ее хорошо бы заменить спортом.

Как писала "Страна", прошлой осенью Илон Маск стал самым богатым среди богатых в мире.

Недавно он попал в скандал из-за слухов о романе с женой сооснователя компании Google Сергея Брина.