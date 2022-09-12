В США около 115 тысяч железнодорожников угрожают 16 сентября объявить забастовку, если их переговоры с крупнейшими корпорациями рынка об улучшении условий работы не увенчаются успехом. Это может парализовать экономику страны в преддверии промежуточных выборов.

О намерениях железнодорожников сообщает американская пресса.

По ее данным, пять из 13 профсоюзов, представляющих работников отрасли, заключили временные соглашения с железными дорогами о выполнении рекомендаций Президентского совета по чрезвычайным ситуациям, которые требуют повышения заработной платы на 24 процента, выплат просроченной зарплаты и денежных надбавок.

По оценкам Американской ассоциации железных дорог, общенациональная забастовка будет обходиться стране не менее двух миллиардов долларов в день. А эксперты утверждают, что длительная забастовка разрушит отрасли, которые зависят от транспортировки таких товаров, как зерно, уголь, дизельное топливо, сталь и запчасти для автотранспортных средств. Кроме того, они предупреждают, что транспортные контейнеры будут накапливаться в портах и серьезно перегружать цепочки поставок, что повлечет резкое повышение цен в преддверии продаж в конце года.

Президент американской торговой палаты Сьюзан Кларк предрекла, что всеобщая забастовка работников железнодорожной отрасли обернется для страны общенациональной катастрофой.

"Будут заморожены товаропотоки, опустеют полки магазинов, закроются рабочие места, вырастут цены", - считает Кларк.

Хотя и профсоюзы, и железные дороги заявляют, что желают избежать забастовки, некоторые рассматривают ее как единственный способ улучшить условия труда.

Администрация президента США Джо Байдена отреагировала на ситуацию и призвала железнодорожные компании и профсоюзы урегулировать спор, чтобы не допустить прекращения работы американской железнодорожной системы. А министр труда США Мартин Уолш даже отменил свою поездку в Ирландию, чтобы принять участие в переговорах.

"Стороны продолжают вести переговоры, и прошлой ночью министр Уолш возобновил усилия по мотивированию сторон на достижение урегулирования, которое предотвратит любые приостановки в нашей железнодорожной системе", - сказал представитель Министерства труда США.

Летом "Страна" писала о подготовке украинскими железнодорожниками итальянской забастовки.

Мы также сообщали, что в Норвегии работники нефтегазовой отрасли объявили забастовку.